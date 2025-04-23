«Должен быть умным»: Любовь Успенская рассказала о женихе своей дочери

По словам исполнительницы, ее наследница выбрала в кандидаты для замужества достойного человека.

Певица Любовь Успенская считает, что ее дочь, художница Татьяна Плаксина выбрала для замужества достойного человека. Об этом звезда рассказала 7Дней.ru.

Успенская отметила, что одним из важнейших качеств ее будущего зятя считает ум.

«Он должен быть умным… Уже такой есть!», — сказала она.

К тому же знаменитость добавила, что возлюбленный ее дочки — разносторонняя личность и увлечен в разных сферах.

«Пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку», — поделилась звезда эстрады.

Другие подробности личной жизни Плаксиной ее именитая мама не раскрыла, однако на данный момент понятно, что Успенскую полностью устраивает выбор дочки.

Сама Татьяна отличается креативным подходом к жизни. Среди интересов звездной наследницы танцы, живопись, а также совместные выступления с матерью на ее концертах.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской уговаривает ее попробовать танцы на пилоне.