Закаливание до аритмии: названы польза и вред холодного душа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Хирург Гусейнов: при низком объеме жира холодный душ опасен

Закаливание до аритмии: польза и вред холодного душа

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Warnack

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Обливания ледяной водой лучше исключить беременным.

Закаливание холодным душем считается одной из основ здорового образа жизни. Однако преимущества холодного душа не всем пойдут на пользу — об этом в беседе с журналистами портала Газета.ру рассказал врач-хирург Эльвин Гусейнов.

По словам специалиста, многие спортсмены закаляются таким способом ежедневно, так они снимают воспаления в мышцах и уменьшают боли после серьезных нагрузок. В результате организм быстрее восстанавливается.

Во время попадания на кожу холодная вода пробуждает клетки, из-за чего вызывает стресс и провоцирует выброс адреналина, норадреналина и кортизола. В ответ на такую реакцию происходит гипервентиляция легких, сужение кровеносных сосудов и увеличение сердечных сокращений. Затем, когда тело достигает привычной температуры, наблюдается быстрое расширение сосудов, из-за чего к органам и тканям увеличивается приток крови. Эксперт отметил, что от роста количества белых кровяных клеток укрепляется иммунная система.

«Холодный душ действует как антидепрессант, он активизирует нервную систему. После того, как кожа адаптируется к температуре, в кровь выбрасываются дофамин, серотонин и эндорфины — „гормоны счастья“, что приводит к повышению уровня энергии и улучшения настроения», — добавил специалист.

Однако, отмечает Гусейнов, для отдельных категорий людей холодный душ может быть вреден. Не принесут пользы холодных обливаний пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку спазм сосудов с их последующим расширением чреват скачками артериального давления. Чрезмерно быстрое сужение сосудов часто ведет к повышению давления, а, следовательно, и к усилению нагрузки на сердце. Страдающим гипертензией, гипотензией, ишемией такой душ противопоказан.

Тем, у кого низкий объемом жировой ткани, холодный душ может обернуться дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием, что выльется в гипотермию. Также холодные обливания специалист рекомендует исключить женщинам в период менструации, беременным и кормящим грудью.

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