Ввели в заблуждение? Развенчаны основные мифы о техобслуживании

Отсутствие скрипа ничего не говорит об исправности тормозов.

В среде автомобилистов существует множество заблуждений, которые могут негативно сказаться на состоянии автомобилей. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала директор по сервису Юлия Трушкова.

По ее словам, в России распространено мнение, что масло в двигателе нужно менять каждые пять тысяч километров. Однако для большинства современных двигателей этого делать необязательно.

«Рекомендации заводов варьируются от семи до 12 тысяч километров. Если менять масло слишком часто, это не навредит, но и особой пользы не даст», — пояснила специалист.

Другим распространенным мифом является убеждение, что если тормоза не скрипят, значит, они в порядке. Трушкова отметила, что на самом деле тормоза могут быть изношены до минимума и при этом не подавать звуковых сигналов.

Также многие автомобилисты полагают, что можно доливать любой антифриз, главное — следить за уровнем. Однако, как подчеркнула директор по сервису, смешивание разных типов охлаждающей жидкости может привести к образованию осадка и геля, что нарушит циркуляцию и может вызвать перегрев двигателя.

Существует и миф о том, что аккумулятор перестает работать только от холода. В действительности летом он изнашивается не меньше, а иногда даже сильнее.

Еще одно заблуждение касается воздушного фильтра: многие думают, что его можно просто очистить и продолжать использовать. Однако Трушкова отметила, что продуть фильтр можно лишь от поверхностной пыли, а внутри остаются мелкие частицы, которые могут ухудшить работу двигателя.

Наконец, популярно мнение, что только оригинальные запчасти обеспечивают надежность автомобиля. На самом деле многие неоригинальные бренды производят запчасти на тех же заводах, что и оригиналы, но под другим логотипом.

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