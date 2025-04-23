В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Штаб-квартира организации находится в Берлине.

В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»

Фото: 5-tv.ru

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В Москве проводятся следственные действия в отношении сопредседателей и основателей иностранной организации «Депутаты Мирной России», чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной. Штаб-квартира организации находится в Берлине. Об этом 23 апреля сообщил источник 5-tv.ru.

Стало известно, что в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по статье 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации»), проводятся следственные мероприятия.

В частности, проводятся обыски у Игоря Глека и Ильи Азара**, которые являются сопредседателями организации. В отношении этих лиц прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в прошлом месяце. Также обыски проходят у Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, которые были участниками учредительной конференции.

В августе 2022 года Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Депутаты мирной России». Согласно информации от ведомства, организация была создана бывшими муниципальными депутатами, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Эти депутаты являются резидентами Германии.

Эти люди принимают участие в различных политических событиях и распространяют недостоверные сведения о деятельности государственных органов Российской Федерации. Кроме того, они оказывают поддержку экстремистским организациям.

* — организация признана нежелательной в РФ.

** — признан в РФ иноагентом.

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