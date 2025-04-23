«Уродство русофобии»: Захарова о выдворении РФ с мероприятий к 80-летию Победы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Захарова: выдворение РФ с мероприятий к 80-летию победы — русофобия

Захарова обвинила ФРГ в русофобии из-за выдворения РФ с мероприятий к 80-летию П

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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МИД ФРГ не допускает приглашения российских и белорусских представителей на праздничные события.

МИД Германии утвердил в отношении граждан РФ ограничения в рамках празднования Дня Победы на территории республики. Этот шаг — демонстрация уродства русофобии и признаков неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям».

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — сказала она.

В этот же день стало известно, что власти Бранденбурга могут запретить послу РФ Сергею Нечаеву присутствовать на мероприятии в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Событие посвящено разгрому нацистской Германии.

Газета Berliner Zeitung со ссылкой на документ МИД ФРГ писала, что для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения не допускается приглашение российских и белорусских представителей. Более того, документ дает право учреждениям пользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».

Захарова заявила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее личный состав стремятся таким образом «воссоздать используемые нацистами бесчеловечные практики». Официальный представитель МИД РФ уверена, что выдворение с мероприятий русских, белорусов и бывших граждан СССР — возрождение нацизма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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