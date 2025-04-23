Российские беспилотники ликвидировали самоходную установку и топливный склад ВСУ

Российские беспилотники уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика».

Противник пытался спрятать ее в районе населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Однако замаскированное орудие сначала обнаружили наши разведывательные дроны, а затем атаковали ударные.

Кроме того, благодаря точным сбросам с квадрокоптера в этом районе был поражен склад с топливом для Вооруженных сил Украины.