Российские беспилотники ликвидировали самоходную установку и топливный склад ВСУ

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Объекты были обнаружены разведывательными дронами и поражены точными сбросами с воздуха.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские беспилотники уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика».

Противник пытался спрятать ее в районе населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Однако замаскированное орудие сначала обнаружили наши разведывательные дроны, а затем атаковали ударные.

Кроме того, благодаря точным сбросам с квадрокоптера в этом районе был поражен склад с топливом для Вооруженных сил Украины.

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