Франция и Великобритания усиливают контакты с Киевом на фоне переговоров с США
Европа пытается занять ведущую позицию, продвигая идею «коалиции желающих», готовой оказывать военную помощь, несмотря на растущее недовольство внутри собственных стран.
Фото, видео: Reuters/Ken Cedeno; 5-tv.ru
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Решение американского госсекретаря Марко Рубио не ехать на переговоры в Лондон совсем не связано с его занятостью. Как пишет The New York Times, Рубио, мягко говоря, был недоволен словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что он отказывается признавать Крым российским. Таким образом, глава киевского режима фактически срывает очередной раунд переговоров. На фоне этих новостей о своей готовности протянуть Украине руку помощи вновь напомнила Европа. Перехватить инициативу сейчас максимально стараются Франция и Великобритания. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.
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