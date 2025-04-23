Франция и Великобритания усиливают контакты с Киевом на фоне переговоров с США

Решение американского госсекретаря Марко Рубио не ехать на переговоры в Лондон совсем не связано с его занятостью. Как пишет The New York Times, Рубио, мягко говоря, был недоволен словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что он отказывается признавать Крым российским. Таким образом, глава киевского режима фактически срывает очередной раунд переговоров. На фоне этих новостей о своей готовности протянуть Украине руку помощи вновь напомнила Европа. Перехватить инициативу сейчас максимально стараются Франция и Великобритания. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.