Россия готова привлечь иностранных наблюдателей к расследованию преступлений ВСУ

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных Дел РФ Родион Мирошник.

По словам Мирошника, международные специалисты могут обеспечить прозрачность расследования и судебных процедур.

Он подчеркнул, что международный мониторинг судебных процессов — распространенная практика. Она активно применяется при расследовании резонансных преступлений.