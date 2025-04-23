Россия готова привлечь иностранных наблюдателей к расследованию преступлений ВСУ

Эфирная новость 26 0

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отметив, что такая практика обеспечивает прозрачность и доверие к судебным процедурам.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных Дел РФ Родион Мирошник.

По словам Мирошника, международные специалисты могут обеспечить прозрачность расследования и судебных процедур.

Он подчеркнул, что международный мониторинг судебных процессов — распространенная практика. Она активно применяется при расследовании резонансных преступлений.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
Трамп против Виндзоров и Ротшильдов: мир объявил войну президенту США
13:12
Переговоры США и Украины могут быть отложены
13:00
«Нужно давать дорогу»: Родион Газманов поделился мнением о молодых актерах
12:47
Россия готова привлечь иностранных наблюдателей к расследованию преступлений ВСУ
12:31
Российские беспилотники атаковали инфраструктуру боевиков ВСУ в Одессе
12:21
Российские бойцы освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР

Сейчас читают

Суть заявлений Йеллен и Пауэлла (ФРС США): кардинальные изменения мира начнутся осенью
«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года