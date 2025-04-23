Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 14 0

Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок

Фото: www.globallookpress.com/Shen Hong

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Тарифные и торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, его слова приводит информационное агентство Xinhua.

«Тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок», — сказано в публикации.

Председатель КНР отметил, что Китай желает сотрудничать с Азербайджаном для защиты международной системы, где ключевую роль будет играть ООН. Также он готов совместными усилиями отстаивать справедливость и правосудие в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал последние данные о противостоянии США и Китая из-за пошлин. Вашингтон рассчитывает, что производители начнут переносить производство из Азии в Штаты, но последствия коснутся всех. Трамп уже сегодня обещает объявить о новых мерах в тарифном регулировании.

Некоторую ясность в этом вопросе внесло Министерство торговли США. Его глава — Говард Лютник сообщил, что идет так называемый «мягкий диалог» между Вашингтоном и Пекином, в процессе которого торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира будут урегулированы.

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