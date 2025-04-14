Новые решения: последнее о противостоянии США и Китая из-за пошлин

Вашингтон рассчитывает, что производители начнут переносить производство из Азии в Штаты, но последствия коснутся всех.

Представители руководства КНР призвали Дональда Трампа полностью отменить ответные пошлины на импорт из Китая. То есть — вернуться к базовому тарифу в 10%, который сейчас действует для остальных стран.

Трамп уже сегодня обещает объявить о новых мерах в тарифном регулировании. Некоторую ясность в этом вопросе внесло Министерство торговли США. Его глава — Говард Лютник сообщил, что идет так называемый «мягкий диалог» между Вашингтоном и Пекином, в процессе которого торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира будут урегулированы.

Однако телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином в ближайшее время не планируется. Также Минторговли Штатов сообщило, что сделанное президентом США исключение для китайской электроники — пошлины в 10% вместо 145-ти — продлится месяц или два.

Вашингтон рассчитывает, что производители начнут переносить производство из Азии в США. А те в ответ предупредили: в таком случае стоимость товаров резко вырастет. Так, производители детских игрушек и брендовой одежды заявили о возможном подорожании своих товаров в два раза. Те же джинсы вместо 50 долларов придется продавать за сотню.