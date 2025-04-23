Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии по делу об убийстве Талькова

Суд заочно приговорил к 13 годам заключения бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу о его убийстве в 1991 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частиью 2 статьи 15, пункта „д“ статьи 102 УК РСФСР», — указано в публикации.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ отметили, что доказательства, собранные следственными органами, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Известно, что Шляфман в момент совершения преступления был одет в «гавайскую рубашку». При обыске данный предмет одежды был найден у его сожительницы. Результаты экспертизы показали, что на вещи были обнаружены пороховые следы выстрела и образцы крови Талькова.

В ходе расследования допрошены более 150 свидетелей, среди которых были и эстрадные исполнители, работники Дворца спорта, а также бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте убийства.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время своего концерта в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Трагичный инцидент произошел после того, как телохранитель певицы Азизы, Игорь Малахов, потребовал, чтобы она выступила после Талькова. Артист отказался, что спровоцировало драку между Малаховым и охранниками Талькова. В результате потасовки прозвучал выстрел, и Тальков погиб.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель по делу об убийстве Талькова защищает Шляфмана. Женщина недовольна ходом процесса.