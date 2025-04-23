Пассажирка возмутилась действиями пилотов при разгерметизации самолета

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Женщина заявила, что командир экипажа не успокаивал людей. Позже она признала свою ошибку и извинилась.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Пассажирка рейса Москва — Петербург обвинила экипаж в непрофессионализме. Она возмутилась тем, что во время разгерметизации салона пилот занимался не тем. А именно экстренно снижал самолет, вместо того, чтобы успокаивать людей. Из-за чего она испытала стресс.

Однако, судя по кадрам, сделанным другими пассажирами, командир воздушного судна все же занимался своим делом. Под публикацией появилось множество комментариев о том, что пилотов в такой ситуации можно только благодарить.

Они сумели вовремя занять безопасную высоту и спасти жизни. И это главное. Без кислорода человек теряет сознание примерно за минуту. Доводы оказались убедительными. Пассажирка в итоге принесла извинения экипажу. Согласившись, что просто перенервничала.

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Пассажирка возмутилась действиями пилотов при разгерметизации самолета

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