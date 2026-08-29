От Азии до Африки: куда россияне смогут улететь прямыми рейсами осенью

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 52 0

Большинство направлений приходится на Азию.

Куда можно улететь прямыми рейсами из России осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне осенью 2026 года смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны

Предстоящая осень порадует россиян прямыми авиаперелетами в 42 государства. Об этом говорится в сезонном расписании полетов, которое проанализировало РИА Новости.

Среди основных изменений — восстановление рейса в Кувейт, приостановленного из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первые полеты запланированы на сентябрь, их будет выполнять авиакомпания Jazeera Airways.

С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запускает ежедневное сообщение по маршруту Москва — Исламабад, а со 2 октября в Москву начнет летать компания из Алжира Air Algerie. Частота полетов составит три раза в неделю, уточнили в агентстве.

Также в первых числах октября откроет рейсы из Новосибирска в Мандалай и Янгон авиаперевозчик Myanmar International Airways. В ноябре Azur Air приступит к вылетам пассажирских самолетов в Шри-Ланку из восьми российских городов.

Уточняется, что наибольшее число направлений приходится на Западную Азию — 15 стран, в том числе Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. Прямое сообщение доступно со всеми пятью государствами Центральной Азии. В Южной Азии перелеты возможны в шесть стран, в Юго-Восточной — в четыре, а Восточной — в три.

Африка этой осенью представлена семью направлениями: помимо Алжира, в списке есть Египет, Марокко, Тунис, Сейшелы, Эфиопия и Танзания. В Европе таких стран всего две — Белоруссия и Сербия.

Ранее 5-tv.ru писал о возобновлении авиасообщения между Россией и Сирией. Первый за 2,5 года пассажирский рейс из Дамаска прибыл накануне в аэропорт Шереметьево.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знак...

Последние новости

10:30
Хочу жениться: почему люди снова стали обращаться к свахам
10:25
Количество погибших от наводнения в Непале выросло до 616 человек
10:00
«Мста-С» уничтожила полевой пункт управления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:41
За ночь ПВО РФ сбило над Россией 313 дронов ВСУ
9:23
Родителям первоклассников предложили давать выходной 1 сентября
9:05
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
В России изменят стандарты обучения в начальной школе
«Он таким грустным голосом ответил»: мать убитого в Подмосковье ребенка о последних часах жизни сына
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео