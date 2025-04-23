«Отпустили домой»: Михаила Боярского выписали из больницы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Михаила Боярского выписали и больницы после инцидента с падением

боярский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Кристина Коровникова

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Травмы оказались незначительными, артист чувствует себя хорошо.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 апреля. Его отпустили домой, он ездит амбулаторно», — рассказали сотрудники театра.

Супруга актера, народная артистка России Лариса Луппиан рассказала, что Михаил Сергеевич в результате падения сломал ребро. Исследование показало также ушиб легкого. Именно эти травмы стали причиной, по которой артиста решили оставить в больнице.

Боярский чувствует себя хорошо, но врачи запретили ему выходить на сцену в ближайшие 30 дней. Актер, конечно, не принял запрет во внимание. Он не может вообразить свою жизнь в отрыве от сцены, а потому, торопясь вернуться на нее, отказался даже от лечения в санатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало известно о самочувствии Михаила Боярского. Артист не стал обращаться в больницу сразу после падения. Два дня он пребывал дома. Понял, что нуждается в помощи врачей только после того, как поднялась температура.

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