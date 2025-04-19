«Особых осложнений нет»: стало известно о самочувствии Михаила Боярского

Артист 13 апреля упал на спину с высоты трех метров в Театре имени Ленсовета.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом сообщил его концертный директор Александр Зыкин в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня утром разговаривал с ним, все хорошо, идет на поправку, на следующей неделе будет дома. Никаких особых осложнений нет, легкая травма», — сказал он.

Известно, что Боярский 13 апреля упал в Театре имени Ленсовета. После этого артист находился дома два дня, но потом у него поднялась температура.

Актер обратился за помощью к медикам. МРТ показало, что у него ушиб легкого и перелом ребра. После этого его госпитализировали.

В связи с болезнью Боярского, спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без его участия, сообщали накануне в пресс-службе театра. Со сцены прозвучит записанный заранее голос артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Боярского — народная артистка России Лариса Луппиан — раскрыла правду о его состоянии после госпитализации. Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому врачи порекомендовали на время оставить работу в театре.

Артистка отметила, что Боярский упал на спину с высоты трех метров. Это могло привести к серьезным травмам, в том числе — к перелому грудных позвонков.