«Особых осложнений нет»: стало известно о самочувствии Михаила Боярского

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 41 0

Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе

Фото, видео: Андрей Чепакин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист 13 апреля упал на спину с высоты трех метров в Театре имени Ленсовета.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом сообщил его концертный директор Александр Зыкин в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня утром разговаривал с ним, все хорошо, идет на поправку, на следующей неделе будет дома. Никаких особых осложнений нет, легкая травма», — сказал он.

Известно, что Боярский 13 апреля упал в Театре имени Ленсовета. После этого артист находился дома два дня, но потом у него поднялась температура.

Актер обратился за помощью к медикам. МРТ показало, что у него ушиб легкого и перелом ребра. После этого его госпитализировали.

В связи с болезнью Боярского, спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без его участия, сообщали накануне в пресс-службе театра. Со сцены прозвучит записанный заранее голос артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Боярского — народная артистка России Лариса Луппиан — раскрыла правду о его состоянии после госпитализации. Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому врачи порекомендовали на время оставить работу в театре.

Артистка отметила, что Боярский упал на спину с высоты трех метров. Это могло привести к серьезным травмам, в том числе — к перелому грудных позвонков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:55
Собянин: около миллиона дорожных объектов в Москве подготовят к лету
12:30
На Троекуровском кладбище открыли памятник военкору «Известий» Семену Еремину
12:25
«Особых осложнений нет»: стало известно о самочувствии Михаила Боярского
12:09
Российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области
11:58
Принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли человека, ранее подавшего жалобу на Меган Маркл
11:40
Необычная выставка: что ждет гостей фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади

Сейчас читают

«Это номер один для меня»: Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года