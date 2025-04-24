«Рыдал в подушку, были панические атаки»: Гарик Харламов рассказал о депрессии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Шоумен Гарик Харламов о своей депрессии: Рыдал в подушку, были панические атаки

Гарик Харламов: «С депрессией сталкивался, рыдал в подушку

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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По словам юмориста, мучительное состояние периодически возвращается.

Веселый и находчивый, человек с быстрым умом и очевидным обаянием, его нередко называют одним из самых смешных комиков страны. Но и ему порой приходится прятать под маской своего образа тоску-печаль. Речь идет о Гарике Харламове, юморист признался, что не понаслышке знает, что такое депрессия. Об этом он рассказал в интервью на платформе VK-видео.

Ни для кого уже не секрет, что богатые и знаменитые тоже плачут. И не только трепетные дамы. Мужчинам тоже приходится проливать слезы, и некоторые находят в себе силы в этом признаться. Так, Гарику Харламову доводилось обращаться за помощью к специалистам в темные времена. Он принимал препараты, чтобы побороть тревожность, но пока, по собственным словам, не победил душевный недуг.

«С депрессиями сталкивался, конечно, рыдал в подушку — все было. Страдал паническими атаками, лечил их. Пил таблетки, посещал курсы, ходил по врачам. То есть я не то чтобы такой вот солнечный придурок, которому весело. Нет, это не так. Все это было и периодически возвращается», — заявил комик.

Как отметил Харламов, он до конца не разобрался в причинах депрессии. Слышал, что дело в гаджетах и волнах, которые они излучают, информационной перегрузке, но точного вывода о природе своих ментальных проблем не сделал. А может быть, он просто не захотел публично обсуждать события, выбившие его из равновесия.

Порассуждал юморист и о переменчивости трендов в его профессии. По словам артиста, как когда-то «Кривое зеркало», устаревает и формат Comedy Club, и молодежь выбирает что-то новое. Но сам Гарик не боится потерять популярность. При любом развитии событий он найдет, чем заняться. Для этого у юмориста есть бизнес — у него сеть заведений общепита и караоке — работа будет.

Кроме того, не так давно Харламов женился — на актрисе Катерине Ковальчук. У него есть дочь Анастасия от Кристины Асмус, второй супруги. Комик обожает наследницу и гордится ее веселым нравом, девочке 11 лет, и они с папой подшучивают друг над другом на равных. И это счастье, отметил артист.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Гарика Харламова экстренно увезли в больницу прямо со съемок нового шоу.

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«Рыдал в подушку, были панические атаки»: Гарик Харламов рассказал о депрессии

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