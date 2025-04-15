«Ничего не слышишь»: Гарика Харламова увезли в больницу со съемок нового шоу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Юморист Гарик Харламов не смог извлечь инородный предмет из уха

Гарик Харламов попал в больницу после съемок нового шоу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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На госпитализации шоумена настояла его супруга.

Юмориста Гарика Харламов из студии шоу увезли в больницу. В медучреждение комик попал после того, как у него в ухе застрял микронаушник. Об этом со ссылкой на источник сообщил «СтарХит».

Уточняется, что шоумен пробовал достать устройство собственными силами, что ему не удалось, поэтому пришлось обратиться за врачебной помощью.

Аппарат, который использовал Харламов, предназначен для связи артиста с режиссером-постановщиком. Известно, что во время съемочного процесса комик исполнял песню и участвовал в жюри шоу.

«Прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена. Думаю, там Гарика ждет процедура по выдуванию предмета из уха. Неприятная вещь, ты ничего не слышишь какое-то время», — поделился инсайдер с издательством.

Сам Харламов нечасто сообщает о личных проблемах поклонникам.

Сейчас резидент Comedy Club состоит в браке с актрисой Катериной Ковальчук. Знаменитости познакомились на съемах сериала «Гусар» несколько лет назад. Избранница Харламова также не спешит раскрывать детали их совместной жизни. Однако недавно все же рассказала подписчикам в соцсети, что Гарик решил тщательно следить за фигурой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ковальчук вернулась к Харламову после побега.

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