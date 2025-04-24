Дональд Трамп: договориться с Зеленским оказалось сложнее, чем с Россией

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Президент США не исключает встречи с Владимиром Путиным в ближайший месяц.

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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О переговорах с Киевом высказался президент США. Дональд Трамп не ожидал, что договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским будет сложно.

«Я думаю, что Россия готова. Считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. Я думал, с ним будет легче договориться. Пока что это оказалось сложнее, но это нормально. Но я думаю, что мы договоримся с обоими. Надеюсь, что это получится», — отметил глава США.

Трамп поделился, что встреча с президентом России может состояться уже в следующем месяце. А вот о возможных переговорах с Зеленским в Италии ответил уклончиво. Он лишь отметил, что во время визита в Рим запланировано много встреч. Хотя ранее Зеленский заявлял, что собирается поехать на похороны Папы Римского, чтобы попробовать переговорить с западными союзниками.

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