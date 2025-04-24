Коллективный интеллект: близняшки из Австралии стали звездами интернета

Сестры удивили пользователей соцсетей: они разговаривают одновременно, произнося почти идентичные фразы.

Видео с сестрами-близнецами из Австралии взорвало интернет. Они стали популярными из-за своей уникальной манеры речи. Это редкое явление. Женщины говорят одновременно и произносят на 95% одни и те же фразы.

Некоторые пользователи в социальных сетях возмущаются. Якобы видео фейковое и невозможно говорить одинаково. Бриджит и Паула живут вместе и не расстаются ни на минуту. Разлука для них — настоящая мука. А особенности своей речи они даже не замечают.

Как выяснилось, эта аномалия часто встречается у близнецов дошкольного возраста. Но пример сестер показывает, что она может сохраниться на всю жизнь.