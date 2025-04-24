Не просто голод: урчание в животе может указывать на гастрит и патологии печени

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 31 0

Гастроэнтеролог Мельникова: урчание в животе может быть симптомом гастрита

Не просто голод: урчание в животе может указывать на гастрит и патологии печени

Фото: 5-tv.ru

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Гастроэнтеролог рассказала, почему такой симптом должен насторожить.

Урчание в животе не всегда связано только с чувством голода — иногда оно может сигнализировать о серьезных проблемах с пищеварительной системой. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова в разговоре с Lenta.ru объяснила, в каких случаях этот симптом должен насторожить.

По ее словам, чаще всего урчание возникает на голодный желудок и связано с естественными физиологическими процессами — подготовкой организма к приему пищи. В таком случае поводов для беспокойства нет, особенно если другие неприятные симптомы не беспокоят.

Однако врач предупредила: если урчание сопровождается болями, вздутием живота, нарушением стула или тошнотой, это может быть признаком нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.

«В частности, урчание в животе наряду с другими неприятными симптомами может указывать на гастрит, патологии печени, поджелудочной железы, такие как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника», — объяснила она.

Кроме того, звуки из живота могут быть связаны с дисбактериозом, пищевой аллергией, непереносимостью некоторых продуктов, инфекциями, а в отдельных случаях — с паразитарными инвазиями, включая глистные заражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех ошибках в питании, которые могут привести к раку, рефлюксу, язве желудка и гастриту.

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