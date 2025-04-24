Ковальчук: освоение Арктики должно строиться на природоподобных технологиях

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По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», развитие Севморпути и научных программ в Арктике требует экологически безопасного подхода.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Современный российский ледокольный флот отвечает всем требованиям для работы в суровых арктических условиях. Освоение этой территории сегодня несет стратегический характер. И нашей стране необходимо прочно зафиксировать там свое присутствие. Об этом заявил президент Курчатовского института, выступая на конференции, которая проходит в Карелии.

Как подчеркнул Михаил Ковальчук, развивать транспортные маршруты во льдах Арктики и проводить исследование этого региона нужно с учетом особенностей его природы. Именно на это направлена научная программа о нанотехнологиях и возобновляемых источниках энергии.

«Природоподобные технологии — это основа, с помощью которой мы можем экологически чисто, щадяще и аккуратно, но эффективно осваивать эти сложные регионы арктические. Вот такая вот вещь. И у нас сегодня арктическая программа, она вся будет базироваться на природоподобных технологиях», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Именно на снижение техногенных рисков в Арктике направлены труды многих ведущих ученых страны. Причем из разных сфер — не только биологии и химии, но и IT.

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