Работники коммунальных служб объяснили задержку с отключением отопления

Открыть сезон навигации раньше обычного позволила погода. Но прихода тепла недостаточно для отключения отопления.

Коммунальщики объяснили, что быстро отключить, как и подключить, не получится. Процесс занимает несколько дней. А в столице, например, в выходные обещают мокрый снег и заморозки.

Очень холодными будут ближайшие дни и в Петербурге. В прогнозе — заряды снега и усиление ветра.