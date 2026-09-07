Новый Ресурсный центр для людей с аутизмом и их близких открыт в Петербурге

В Петербурге открылся флагманский Ресурсный центр фонда «Антон тут рядом» для людей с аутизмом и их близких. Здесь семьи смогут бесплатно получать помощь профильных специалистов, а для детей будут организованы занятия, направленные на обучение, развитие и социализацию.

Помещения для нового центра предоставила администрация Петербурга, а средства на ремонт помог собрать благотворительный проект Т-Банка «Курс добра». Банк удвоил пожертвования клиентов и направил средства фонду на создание пространства.

Здесь для детей будут проводить индивидуальные и групповые занятия, занятия по сенсорной интеграции, коммуникационные тренинги и кулинарные мастер-классы. Воспитанники фонда также смогут заниматься физкультурой, учиться общаться и развивать навыки социализации.

Одной из первых новое пространство осмотрела выпускница фонда Мария Жмурова. Сегодня она работает, играет в оркестре, участвует в спектаклях и сама занимается с детьми, в том числе проводит кулинарные занятия.

«Даже шарлотку яблочную печем, и картошку жарим, и кашу варим», — рассказала она.

Основатель фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус отметила, что программа центра рассчитана на комплексную поддержку детей с аутизмом.

«Тут будут индивидуальные занятия, групповые занятия, сенсорная интеграция, кулинарный факультатив, коммуникационные тренинги. Очень много всего. Ребенок попадает к нам в программу обычно на девять месяцев», — сказала Аркус.

Пространство спроектировано с учетом особенностей людей с аутизмом: здесь предусмотрены мягкий регулируемый свет, четкое зонирование помещений и тихие уголки для восстановления. В год центр планирует принимать до десяти тысяч семей.

По словам вице-президента Т-Банка Артема Лебедева, в ремонте центра приняли участие 61 874 клиента банка.

«Через 13 лет у фонда благодаря поддержке наших клиентов и проекту „Курс добра“ появился такой замечательный дом», — отметил он.

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