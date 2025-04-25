«Милосердие, великодушие и сострадание»: SHAMAN записал совместный хит с SHAMI

В новом проекте есть отсылка к произведению Дронова «Встанем».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, записал песню «В памяти людей» в дуэте с певцом Шамилем Яхъяевым (SHAMI).

В совместной композиции раскрывается тема об огромной силе прощения и исцеления, которое оно приносит. По словам SHAMAN, это произведение очень многогранное и появляется в правильное время, ведь сейчас много факторов, которые разъединяют людей. Но важно помнить о своих корнях и оставаться человечными.

«Наша страна проходила через много испытаний, но ни войны, ни социальные эксперименты, ни периоды травли и изоляции не смогли вытеснить из русского национального характера милосердия, великодушия, дружелюбия и сострадания», — сказал SHAMAN.

Шамиль отметил, что идея записать песню пришла ему. С Ярославом он всегда чувствовал близость из-за схожих взглядов на жизнь, Родину и творчество. Поэтому в треке присутствует отсылка к хиту SHAMAN «Встанем». Также исполнители вместе с продюсером Иваном Шелахановым сняли клип к совместному проекту, ознакомиться с которым можно в социальных сетях и на музыкальных платформах.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал о создании песни «Моя Россия».