«Милосердие, великодушие и сострадание»: SHAMAN записал совместный хит с SHAMI

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 340 0

SHAMAN и SHAMI выпустили совместную песню «В памяти людей»

SHAMAN анонсировал дуэт с певцом Shami

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В новом проекте есть отсылка к произведению Дронова «Встанем».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, записал песню «В памяти людей» в дуэте с певцом Шамилем Яхъяевым (SHAMI).

В совместной композиции раскрывается тема об огромной силе прощения и исцеления, которое оно приносит. По словам SHAMAN, это произведение очень многогранное и появляется в правильное время, ведь сейчас много факторов, которые разъединяют людей. Но важно помнить о своих корнях и оставаться человечными.

«Наша страна проходила через много испытаний, но ни войны, ни социальные эксперименты, ни периоды травли и изоляции не смогли вытеснить из русского национального характера милосердия, великодушия, дружелюбия и сострадания», — сказал SHAMAN.

Шамиль отметил, что идея записать песню пришла ему. С Ярославом он всегда чувствовал близость из-за схожих взглядов на жизнь, Родину и творчество. Поэтому в треке присутствует отсылка к хиту SHAMAN «Встанем». Также исполнители вместе с продюсером Иваном Шелахановым сняли клип к совместному проекту, ознакомиться с которым можно в социальных сетях и на музыкальных платформах.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN рассказал о создании песни «Моя Россия».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.86
0.50 94.71
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
«Чем больше — тем лучше»: Алла Сигалова о зарубежных наградах
13:17
В Приморье начали штрафовать владельцев нечипированных собак
13:10
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
13:05
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе
12:50
В связи со взрывом автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело
12:38
НАТО увеличит военные расходы на фоне заявлений Трампа о переговорах с Россией

Сейчас читают

«Милосердие, великодушие и сострадание»: SHAMAN записал совместный хит с SHAMI
«Давай за»: рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака