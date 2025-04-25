Шойгу оценил влияние санкций на макроэкономическую стабильность России

Ограничения со стороны других стран направлены на то, чтобы РФ ограничила свое сотрудничество с партнерами.

Санкции против России не оказали влияния на рост экономики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на 3,8 миллиарда долларов и составил более 716 миллиардов долларов. Профицит внешнеторгового баланса вырос на семь миллиардов, составив порядка 146 миллиардов», — сказал он.

Шойгу отметил, что России в нынешних условиях удалось сохранить макроэкономическую стабильность благодаря принятым правительством мерам. Помимо этого, рост экономики последние два года составляет 4,1%, положительную динамику сохранил и объем внешней торговли.

Вместе с тем за 2024 год объем промышленного производства в стране увеличился на 4,6%. А доходы федерального бюджета, включая нефтегазовые, выросли примерно на 26%.

По словам секретаря Совбеза, против России развязана открытая экономическая война и активно проводится политика, направленная на то, чтобы РФ ограничила или полностью прекратила свое сотрудничество с партнерами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в 2024 году на развитие лесного хозяйства было выделено 64 миллиарда рублей.