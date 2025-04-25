Прорыв трубы: гейзер высотой с многоэтажку вырвался из-под земли во Владивостоке
Прорыв трубы привел к выбросу фонтанов горячей воды во Владивостоке
Фото, видео: Сорокин Донат/ТАСС; 5-tv.ru
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Работы по ликвидации аварии продолжаются.
Гейзер высотой с девятиэтажный дом забил во Владивостоке.
Из-под земли вырвался фонтан кипятка и начал заливать балконы. Причиной аварии стал прорыв трубы.
Планируется, что ремонтные работы на этом участке закончат поздно вечером.
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