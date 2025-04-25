Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 64 0

Инцидент произошел в 11 часов утра рядом с многоэтажным жилым домом в микрорайоне Авиаторов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе.

Взрыв прогремел рядом с многоэтажным жилым домом в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в 11 часов утра. Машина взорвалась и загорелась. От ударной волны на нижних этажах здания выбило окна. Согласно данным источника, в результате происшествия погиб один человек.

На кадрах можно увидеть густые клубы черного дыма над горящим транспортным средством.

По данным 5-tv.ru, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ).

«Предварительно, произошел взрыв СВУ. Целью было убийство военнослужащего», — сообщил собеседник.

Устанавливается личность человека, который погиб в результате взрыва автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Святыня Белгородской области полностью сгорела. Как говорят прихожане, боевики целились именно в церковь, понимая, что все строения на территории деревянные и хватит одной искры, чтобы спалить все. Причем, как только очевидцы начали тушить пламя последовал повторный налет беспилотников. С дронов закидали гранатами и машину пожарных, которые ехали по вызову и они были вынуждены остановиться, чтобы поменять колесо.

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