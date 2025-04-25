Российские дроны вывели из строя военные объекты в нескольких регионах Украины

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В Харькове поражены завод и ремонтные мощности ВСУ, в Киеве — подземный цех по сборке беспилотников.

Фото, видео: Reuters/State Emergency Service of Ukrai; 5-tv.ru

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Российские «Герани» атаковали в Харькове крупный завод «Укрпромхим», который специализируется на выпуске реактивов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удары попали и объекты, где ремонтировали военную технику.

Как утверждают очевидцы, в украинской столице ракеты попали и в подземный цех по сборке беспилотников. Как показали результаты ударов, у ВСУ большие проблемы с противовоздушной обороной, средства защиты практически не работают.

Взрывы сегодня также были слышны в Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях.

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