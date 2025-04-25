Патрушев: на геологоразведку в 2024 году было направлено более 450 млрд рублей

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев подвел итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 2024 году и рассказал о планах на текущий год. Заседание ведомства прошло в пятницу.

По его мнению, в России есть все необходимое для развития промышленности: около 230 видов полезных ископаемых.

«Благодаря этому РФ входит в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля, угля и других ресурсов. Добыча сырья является одной из ведущих сфер нашей экономики. Она формирует треть доходов консолидированного бюджета и позволяет промышленности устойчиво развиваться», — сказал Патрушев.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что ключевой целью Роснедр является рациональное использование и контроль над государственным фондом полезных ископаемых. В настоящее время ведомство контролирует около 24 тысяч разрешений на разведку, добычу и разработку полезных ископаемых.

«Самое главное — обеспечить контроль за качеством исполнения лицензий. Роснедра должны обеспечивать непрерывность поиска и разведки, поскольку от этого зависит своевременное восполнение и достаточность запасов для нужд экономики. Государство создает условия для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр. В 2024 году на разведку была направлена рекордная сумма — более 450 млрд рублей», — подчеркнул он.

Однако заместитель председателя правительства также подчеркнул необходимость создания резервов для поиска недостающих видов полезных ископаемых. С этой целью в ближайшие три года правительство планирует выделить более 50 миллиардов рублей на проведение геологических исследований.

Дмитрий Патрушев подчеркнул важность привлечения в отрасль молодых специалистов с высоким уровнем квалификации. Он отметил, что с самого начала обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях необходимо уделять особое внимание практической подготовке и развитию целевого обучения.

«Нельзя забывать про повышение ответственности самих недропользователей, в том числе не допуская появления так называемых спящих лицензий. В их перечне есть месторождения дефицитных видов сырья. Это надо исправлять на межведомственном уровне, подключая в том числе надзорные органы. В ближайшее время предстоит проанализировать каждую такую лицензию. Ресурсы в этом случае простаивают, хотя должны приносить прибыль. Если предприниматель не готов развивать проект, право пользования должно быть прекращено. А участок передан добросовестной компании», — сказал заместитель председателя правительства.

Заместитель председателя правительства также обратил внимание на важность экономических стимулов для бизнеса. Он считает, что компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, должны быть заинтересованы в эффективном освоении месторождений, а плата за использование недр должна соответствовать ценности этих ресурсов.

Особое внимание он уделил поручению президента России о создании цепочек по поиску и разработке месторождений полезных ископаемых в Арктике. В частности, необходимо обеспечить добычу и глубокую переработку редких и редкоземельных металлов в этом регионе.

В конце своего выступления Патрушев подчеркнул, что успешная реализация Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года во многом будет зависеть от эффективного решения всех поставленных задач.