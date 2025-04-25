Убийство генерала Минобороны РФ Ярослава Москалика в Балашихе: хроника событий

Взрывное устройство в машине активировали дистанционно.

Уголовное дело об убийстве генерала Минобороны РФ Ярослава Москалика будет расследовать центральный аппарат Следственного Комитета. Задействованы самые опытные криминалисты и эксперты. Уже известно, кто был последним владельцем иномарки, которая взорвалась в подмосковной Балашихе. В автомобиле сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. В нашем МИДе заявили, что генерал Генштаба погиб в результате террористической атаки.

Взрыв произошел, когда военный проходил мимо иномарки, припаркованной во дворе жилого дома. От удара на нескольких этажах выбило стекла. Кем спланировано нападение и что известно о погибшем генерале, детали узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Эксклюзивные кадры. Момент взрыва машины во дворе жилого дома в Балашихе.

Машину разрывает на части. Крыша, бампер отлетают на десятки метров. Сработало самодельное взрывное устройство. Цель — генерал российского Генштаба!

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Сверху хорошо видно, что взрывное устройство в иномарку было заложено под заднюю левую дверь — именно этой частью автомобиль стоял к дому, где проходил генерал-лейтенант Москалик, и именно эта часть автомобиля получила больше всего повреждений.

За генералом могли следить несколько месяцев. 10:40 утра. Исполнители поминутно знали распорядок дня: когда он выйдет из подъезда, как и в какую сторону пойдет. Иномарку припарковали у выхода из дома за несколько дней. Взрывное устройство — как минимум полкило тротила — сработало дистанционно.

Поражающие элементы от самодельного взрывного устройства разлетелись довольно далеко, на месте криминалисты пытаются их найти.

Ярославу Москалику было 59 лет. Учился в Благовещенске. На службе состоял больше 40 лет. Машина, которую подорвали боевики, по некоторым данным, даже на учете не стояла. Иномарка старая и последний владелец специально ее не регистрировал — готовил к теракту. Взрыв был сильный. В доме повыбивало стекла.

«Когда я проходила, в машине никого не было. А на лавочке сидел кто-то… Я поднимаюсь на 15 этаж, и вдруг дом содрогается от взрыва», — вспоминает Светлана, жительница Балашихи.

Очевидно, что нападение спланировано из Киева. За последние несколько месяцев это уже не первое нападение. В середине декабря по похожему сценарию был убит генерал Игорь Кириллов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Тоже взрыв около дома — четкий план действий боевиков-исполнителей.

«Чем больше они будут терпеть поражение на всех фронтах, в том числе на дипломатическом поприще (что сейчас происходит и что их не устраивает), тем больше они будут идти по пути бандеровцев, гитлеровцев, которые занимались тем же самым», — говорит военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса.

Сейчас заказчиков и исполнителей следствию найти еще предстоит. Отслеживать будут по камерам видеонаблюдения, проверять контакты и окружение самого генерала. Уже известно, что последний владелец иномарки правоохранителями установлен.