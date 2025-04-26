«Сделал 33 пластических операции»: участник «Дома-2» похудел на 85 килограммов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Холявин из «Дома-2» сбросил 85 килограммов и сделал 33 пластических операции

«Сделал 33 пластических операции»: участник «Дома-2» похудел на 85 килограммов

Фото: Instagram*/egor_holyavin_official

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Даже друзья не могут узнать в стройном блондине Егора Холявина.

Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин, покинувший реалити-шоу десять лет назад, даже отдаленно не напоминает себя прежнего. Его появление в одном из столичных ресторанов на презентации клипа на песню «Русская банька» Виктории Чертиной и Лады Демидовой произвело фурор.

Те, кто узнал Холявила, раскрывали рты от удивления. А многие просто проходили мимо, не признавая в стройном блондине ветерана телестройки. Журналисты «МК» поспешили к звезде, чтобы узнать, как он добился таких поразительных результатов — теперь Егор похож на Кена!

«Я похудел на 85 килограммов. При росте 187 сантиметров весил почти 140 килограммов. Но это не единственные мои изменения. Я сделал 33 пластических операции. Две из них совсем недавно. В основном на лице», — поделился Холявин.

Позже на сцене экс-участник «Дома-2» рассказал, что познакомился с одной из виновниц мероприятия Викторией Чертиной, когда они оба страдали ожирением второй степени. И сегодня оба могут с гордостью заявить, что достигли своих целей. Несмотря на потраченные миллионы и титанические усилия, Холявин утверждает — результат того стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая пассия рэпера Гуфа из «Дома-2» Яна Шевцова выманила у екатеринбуржца 23 миллиона рублей на фиктивного ребенка.


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