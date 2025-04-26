Русский музей отметил 130-летие концертом на фоне картин Карла Брюллова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Закрыли программу шедевры мировой классики в исполнении народного артиста России Сергея Ролдугина и молодых музыкантов Санкт-Петербургского Дома музыки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В честь 130-летия со дня основания Государственного Русского музея состоялся камерный концерт, в котором приняли участие как известные артисты, так и молодые дарования.

Музыканты играли в зале с картинами Карла Брюллова. В концерте приняли участие квартет «Капеллия» Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Выступили и юные таланты, лауреаты международных конкурсов Никита Лютиков (кларнет) и Алена Соломкина (арфа). Закрыла программу череда шедевров мировой классики «Посвящение Великому Карлу» в исполнении народного артиста России Сергея Ролдугина и молодых музыкантов Санкт-Петербургского Дома музыки.

Еще утром у Парадного вестибюля Михайловского дворца гостей встретили артисты в исторических костюмах. Посетителям музея напомнили об императоре Александре III, которому принадлежала идея создания учреждения, о первом управляющем, великом князе Георгии Михайловиче, о знаменитых художниках — Илье Репине, Иване Шишкине, Архипе Куинджи.

Ранее 5-tv.ru писал об обновлении экспозиции знаменитой петербургской Кунсткамеры. Зал экспедиций России, академический, обновленный музей Ломоносова, готовится к открытию выставка о работе Кунсткамеры в годы войны и блокады. Гостей впервые пустят в подвалы музея. В фондах более миллиона экспонатов. А выставлено всего десять тысяч.

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