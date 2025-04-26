В России разрешили использовать ножи для самообороны

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 58 0

Верховный суд назвал обстоятельства позволяющие применить холодное оружие.

Есть нюансы: в России разрешили использовать ножи для самообороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Граждане России могут применять ножи для самообороны. О решении Верховного суда сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из обзора судебной практики.

На уровне высшей инстанции были названы и особые обстоятельства, позволяющие использовать холодное оружие. Среди них: количество нападавших, время совершения нападения, присутствие в момент нападения несовершеннолетних, внезапность и прочие факторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну. Он был признан виновным по всем эпизодам уголовного дела.

В Москве 27 июля 2018 года было совершено преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс. В квартире на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве были обвинены его три дочери. Однако вскоре следствие установило, что на протяжении многих лет отец систематически избивал дочерей, подвергал их сексуальному насилию и унижениям.

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