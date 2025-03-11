«Не знакома с родителями жениха»: Волочкова раскрыла подробности свадьбы дочери
Волочкова рассказала о свадьбе дочери: родители жениха не придут
Фото: Instagram* /ariadna_volochkova
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Балерина рассказала, что подготовка к торжеству идет полным ходом.
Дочь заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, Ариадна, скоро выйдет замуж, но подготовка к свадьбе проходит не без трудностей. Балерина поделилась, что родители жениха отказались участвовать в организации торжества и не придут на церемонию.
Волочкова, которая активно делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях, рассказала, что родственники жениха не поддерживают пару.
«Я вообще не знакома с родителями Никиты. Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — сообщила балерина.
Несмотря на это, Ариадна и ее жених продолжают готовиться к важному дню, который, несмотря на все сложности, обещает стать ярким и запоминающимся событием. Сама девушка подробностями личной жизни не делится. Известно только, что ее жениха зовут Никита Григорян, ему 23 года, и он бизнесмен.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что врач призвала не повторять опыт Волочковой в купели.
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