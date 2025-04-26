Тревога и агрессия? Как детская психика реагирует на нехватку материнской любви

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 40 0

Коуч Калашникова: если мама эмоционально недоступная, то ребенок будет тревожным

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эксперт рассказала, к чему может привести эмоциональная холодность матери к ребенку.

Если мама эмоционально недоступна для ребенка или игнорирует его потребности, то детская психика начинает защищаться. Об этом рассказала поведенческий терапевт, профессиональный коуч, семейный консультант и автор популярного блога о воспитании детей Елена Калашникова для 5-tv.ru.

В зависимости от характера и условий жизни это может проявляться по-разному:

  • Тревожные дети — постоянно боятся быть отвергнутыми, чувствуют себя ненужными;
  • Избегающие — привыкают скрывать эмоции, становятся замкнутыми, боятся привязанностей;
  • Агрессивные и протестные — выражают боль через вспышки злости и недоверие к миру.

Нехватка любви в детстве — это стресс, который меняет даже биологические процессы: повышается уровень кортизола (гормона стресса), ухудшается способность справляться с эмоциями.

Специалист отмечает, что в первые годы жизни ребенок полностью зависит от мамы. Он учится доверять миру через ее заботу.

Когда мама чуткая, откликается на плач, обнимает, говорит ласковые слова — у малыша формируется базовое доверие к окружающему миру.

«Материнская любовь — это один из самых важных факторов, влияющих на формирование личности. Это не просто красивые слова, а биологическая и психологическая необходимость», — говорит Калашникова.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно воспитать высокочувствительного ребенка. Психолог дала родителям несколько важных советов по общению с такими детьми.

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