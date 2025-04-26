Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре

Церемония прошла в присутствии родственников понтифика.

Гроб с телом папы римского Франциска был захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Об этом сообщила Служба печати Святого престола. Церемония погребения длилась с 13:00 по местному времени до 13:30.

«Обряд состоялся в соответствии с предписаниями „Порядка похорон римского понтифика“ под председательством кардинала-камерленго [Кевина Фаррелла] в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы», — приводит сообщение ведомства Rai New.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску. На похоронах понтифика присутствовали лидеры 50 государств, в том числе президент США Дональд Трамп и министр культуры России Ольга Любимова. Когда прощальная месса подошла к концу, в городе зазвенел колокол. Гроб с телом папы Франциска вынесли для дальнейшего захоронения.

Для того, чтобы проститься с понтификом, у базилики Святого Петра собрались сотни тысяч человек. Дороги в Риме закрыты для автомобилей.