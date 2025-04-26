Любимова рассказала о церемонии прощания с папой римским

На похоронах присутствовали 50 глав государства.

В Ватикане прошла церемония прощания с папой римским Франциском. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала «Известиям», что на похороны собрались около 250 тысяч человек, а более 170 стран направили своих представителей, чтобы отдать последние почести понтифику.

«250 тысяч человек молились за упокоение души папы Франциска», — сказала Любимова.

Церемония привлекла внимание мировых лидеров: на ней присутствовали 50 глав государств, среди которых был и президент США Дональд Трамп. Россию на похоронах представляла Ольга Любимова.

Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти, по словам директора ватиканской службы здравоохранения профессора Андреа Архангели, стал мозговой инсульт. В ответ на утрату президент России Владимир Путин выразил соболезнования, направив телеграмму камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцы использовали трагический момент, чтобы высмеять понтифика. Также агентство Reuters сообщало, что украинские католики выразили недовольство Франциском за его нейтралитет в конфликте с Россией.