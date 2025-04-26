Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек

Количество пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.

В данный момент известно о пяти погибших в результате взрыва.

«К сожалению, на данный момент погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Сейчас ситуация находится под контролем.

По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:00 по московскому времени. Взрывная волна была настолько сильной, что были повреждены большинство зданий в порту, а также несколько машин. Посольство РФ в Иране выразило соболезнования.

На место происшествия выехали 15 машин скорой помощи из близлежащих городов, а также четыре автобуса экстренных служб. Также были направлены несколько вертолетов из соседних областей. Сообщается, что ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Йемен запустил ракету в сторону Израиля. Как сообщили в ЦАХАЛ, угроза была устранена.