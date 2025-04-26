Умерла актриса, подарившая голос персонажам «Спокойной ночи, малыши!»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 1 547 0

Умерла актриса озвучки из «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Харлап

Умерла актриса Светлана Харлап

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Ей было 84 года

В возрасте 84 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, мастер дублирования Светлана Харлап. Об этом сообщили в Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ), где актриса служила до 2022 года.

Харлап известна тем, что озвучивала в культовой телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» нескольких персонажей — Хрюшу, Степашку и Каркушу. Ее голос помнят многие дети и взрослые — она также участвовала в передаче «АБВГДейка» и была задействана в озвучке нескольких десятков мульфильмов и компьютерных игр.

Харлап родилась 17 декабря 1940 года в столице. Окончила Драматическую студию при Центральном детском театре (сейчас — РАМТ), а также театроведческий факультет ГИТИС. На счету актрисы — около 60 театральных ролей, большинство — в детских и семейных спектаклях.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Елизавета Зима. Российскому театральному зрителю она была известна по ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Свадьба в Малиновке» и многих других.

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