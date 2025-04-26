Подозреваемый в подрыве авто генерала Москалика дал признательные показания

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 373 0

В ноябре 2024 года он снял квартиру в доме, где жил погибший.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Несколько часов назад стало известно, что Кузин был задержан и перевезен в Москву.

В ходе допроса Кузин признался в том, что весной 2023 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора по имени Вадим, в сентябре того же года уехал в Москву. Вскоре он поселился в Подмосковье — в том же доме, что и Москалик, а позднее по координатам куратора отыскал тайник с бомбой.

«В конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю ляду автомобиля», — признался Кузин.

Подозреваемый уточнил, что взрыв был произведен дистанционно — непосредственно куратором.

По данным ФСБ, самодельные взрывное устройство (СВУ), посредством которого подорвали автомобиль и убили генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, а также поражающих элементов -болтов и гвоздей.

Утром 25 апреля Москалик погиб при взрыве автомобиля — иномарка взорвалась во дворе дома в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова. От ударной волны на нижних этажах выбило окна.

По факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

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