В Ватикане объявлен девятидневный траур

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 61 0

Согласно завещанию понтифика, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

В Ватикане объявлен девятидневный траур

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Banneyer

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Ватикан и католический мир вступили в период траура после смерти Папы Франциска. Согласно традициям церковных канонов, с уходом понтифика начинается строго регламентированный процесс, определяющий судьбу Церкви перед избранием нового капитула. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

После похорон папы римского Франциска начался Новендиал — девятидневный период траура. в течение этого времени будут служить заупокойные мессы в память о понтифике. Они открыты для всех верующих, каждый день ожидается участие в них новой религиозной группы. После этого начнется конклав, на котором выберут преемника папы Франциска.

Голосовать могут только кардиналы в возрасте до 80 лет — в полной изоляции от внешнего мира в Сикстинской капелле. Голосование проводится тайно, бюллетени с фамилиями кандидатов впоследствии сжитаются. Решение принимается двумя третями голосов. Процедура может затянуться на несколько дней даже недель.

Теоретически любой крещеный мужчина-католик может стать Папой Римским, но на практике новым понтификом обычно избирается один из кардиналов.

Днем 26 апреля Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Папа еще при жизни перевел необходимые на его погребение средства на счет базилики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску. На похоронах понтифика присутствовали лидеры 50 государств, в том числе президент США Дональд Трамп и министр культуры России Ольга Любимова. Когда месса подошла к концу, в городе зазвенел колокол. Гроб с телом папы Франциска вынесли для дальнейшего захоронения.

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