Спектакль с Боярским отменили в Петербурге из-за состояния артиста

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 402 0

Пока он не может выходить на сцену.

Спектакль с Михаилом Боярским отменили из-за состояния артиста

Фото: 5-tv.ru

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Спектакль «В этом милом старом доме» от 27 апреля в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета отменен из-за состояния народного артиста РСФСР Михаила Боярского, играющего в пьесе, сообщили в пресс-службе театра.

«Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в сообщении.

В театре также уточнили, что билеты на этот спектакль действительны либо подлежат возврату — по месту приобретения — до 2 мая включительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярский во время спектакля упал на спину с высоты трех метров. Артист не стал обращаться в больницу сразу после падения. Два дня он пребывал дома. Понял, что нуждается в помощи врачей только после того, как поднялась температура.

Его супруга, народная артистка России Лариса Луппиан рассказала, что актер результате падения сломал ребро.

23 апреля стало известно, что 75-летнего Боярского выписали из больницы, и уже в ближайшее время он собирается вернуться на сцену.

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