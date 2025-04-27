Не менее 14 человек погибли при взрыве в порту Ирана

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Число пострадавших после взрыва в иранском порту выросло до 750 человек погибши

Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек

Фото: Reuters

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Россиян среди них нет.

В Иране число жертв в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 14 человек. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

По информации официальных иранских СМИ, которые привели ссылку на министерство внутренних дел страны, из-за сильного взрыва в порту Бендер-Аббас на юго-западе Ирана в числе погибших не менее 14 человек, в то время как 750 человек ранены.

В материале телеканала отметили, министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявлял, что еще шесть человек значатся без вести пропавшими после происшествия.

До этого в морском порту Шахид-Раджаи на юге Ирана прогремел взрыв. Ударная волна большой силы нанесла значительный ущерб по большинству зданий в порту, а также деформировала автомобили. По предварительной информации, среди погибших восемь человек, а в числе пострадавших около 700–750 жителей. Также шесть человек считаются пропавшими без вести.

Посольство России в Иране принесло свои соболезнования в отношении взрыва в порту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек.

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