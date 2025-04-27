Трамп: корабли США должны бесплатно проходить через Панамский канал

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Президент считает, что без Соединенных Штатов существование этого водного пути не было бы возможным.

Трамп: корабли США должны бесплатно проходить через Панамский канал

Фото: www.globallookpress.com/Diego Lezama

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным и коммерческим судам следует разрешить бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы. Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов, считает глава Белого дома.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно заняться этой ситуацией и задокументировать ее», — сказал Трамп в сообщении на Truth Social.

По мнению американского лидера, передача контроля над каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

Панамский канал был построен Инженерным корпусом армии США и тысячами панамских рабочих. Он пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, позволяя судам быстрее перемещаться между Атлантическим и Тихим океанами. Ежегодно через него проходит около 40% контейнерных перевозок в США. Если бы Панамский канал был заблокирован, кораблям пришлось бы совершать долгий путь вокруг южной оконечности Южной Америки.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хочет «вернуть» Панамский канал, но не вдавался в подробности о том, как это может произойти.

В марте стало известно, что порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов из США. Американский консорциум приобрел 90% акций двух морских терминалов у гонконгской компании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп оценил свои первые месяцы президентства.

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