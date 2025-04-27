Активное продвижение в ЛНР: ВСУ боятся российских оптоволоконных дронов

Еще один аспект работы на местах — память об СВО. Рано или поздно боевые действия закончатся, но подвиг защитников Родины не должен быть забыт. Как его увековечить? Опять же, решают муниципалитеты.

Кому поставить памятник, в чью честь назвать улицу, где повесить мемориальную табличку — формы могут быть разные. В Крымском федеральном университете имени Вернадского на этой неделе в Зале славы разместили портрет нашего погибшего коллеги, журналиста «Известий» Александра Федорчака.

Компания солидная — там и Лев Толстой, который был фактически военкором в годы Крымской войны, фотограф Евгений Халдей и поэт Константин Симонов, которые освещали события на полуострове в Великую Отечественную.

Саша Федорчак не успел оставить такого следа в истории, но он был честным, преданным своей работе и отдал свою жизнь, выполняя профессиональный долг. Напомним, наш корреспондент 24 марта попал под обстрел вместе с коллегами с телеканала «Звезда», трое погибли на месте. А военкор Никита Гольдин был ранен и месяц врачи боролись за его жизнь. Но 24 апреля Никита скончался.

Ребята погибли на территории Луганской Народной Республики. На этом направлении и сейчас не прекращаются боевые действия. Мы будем помнить их подвиг и продолжим их дело. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Ударный дрон группировки «Запад» врезается в позицию ВСУ под селом Заречное на краснолиманском направлении. Тут же детонирует склад боеприпасов.

Такое мастерство управления дронами достигается долгими часами тренировок. Вот как это организовано в учебном центре «Дракон» 25-й армии. Бойцы оттачивают навык управления FPV-дронами на виртуальном симуляторе.

«Самое главное, что медленно летать надо. Быстро не рекомендуется — заряд расходуется, ну, и деревья не задевать, ничего», — сказал боец группировки войск «запад» с позывным Бизон.

«Симуляторы максимально приближены к настоящей „птице“, по весу, по управлению», — рассказал инструктор по БПЛА учебного центра «Дракон» 25-й армии группировки «запад» с позывным Карабин.

И уже через пару недель эти ребята будут способны на такое.

А это уже результат работы саперов. Этому в центре тоже кропотливо учатся.

Дроны на оптоволокне практически неуязвимы. Потому что летают на длинном и тонком проводе, по которому и управляется оператором.

А вот так и происходит наматывание оптоволокна на катушку. Скорость сейчас 650 оборотов в минуту — чтобы намотать десять, может быть даже 15 километров оптоволокна, потребуется час работы этого аппарата.

Раньше катушки были тяжелые, до двух с половиной килограммов. Теперь же технологии позволяют создавать оптоволокно тоньше и легче, и такие беспилотники преодолевают расстояние до 30 километров.

«Можно лететь на максимальной скорости, то есть до 70-80 километров в час. По факту ничем не отличается от дрона на радиосвязи», — отметил руководитель отдела ударных дронов учебного центра «Дракон» 25-й армии группировки «Запад» с позывным Хакер.

Краснолиманское направление сейчас одно из самых активных. Наступление наших штурмовиков поддерживают артиллеристы.

«Огонь на упреждение, сопровождение личного состава. Нужно пехоту поддерживать, иначе продвижение будет замедленное», — поделился старший офицер артиллерийской батареи группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным Лабуз.

Итог боев этой недели на краснолиманском направлении таков: активное продвижение. Наши на километры расширили зону контроля к югу Ямполовки. После взятия под контроль Екатериновки и освобождения Новомихайловки уверенно продвигаются в поселке Новое и уже штурмуют Редкодуб — село на стыке трех регионов: ЛНР, ДНР и Харьковской области Украины. Параллельно продолжаются бои у Торского и Заречного. До Красного Лимана остаются считанные километры.