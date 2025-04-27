В разгар торговой войны: зачем вице-президент США посетил Индию

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Дели ранее не последовал китайскому примеру введения ответных пошлин.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Есть странные совпадения, которые, впрочем, едва ли являются просто совпадениями. Генерала Москалика убили за несколько часов до того, как самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Что можно расценивать как сигнал — Киев готов на самые крайние меры для проведения своей политики.

Но вот еще одно совпадение: когда в Индию с официальным визитом прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, на севере страны произошел чудовищный теракт. Шестеро нападавших хладнокровно расстреляли 26 человек туристов, в основном мужчин. Жертв выбирали по религиозному принципу — мусульман отпускали, индусов убивали. Нападение произошло в проблемном регионе Джамму и Кашмир. С 1947 года там не прекращаются распри между Индией и Пакистаном. Там орудует куча вооруженных отрядов, которые Пакистан называет «борцами за свободу», а Индия — террористами. А проблему создали британцы, которые при разделе своей бывшей колонии включили мусульманский штат в состав Индии. В итоге за землю между странами уже пять раз велись полноценные войны. И сейчас они снова на пороге большого конфликта — а ведь у этих стран есть ядерное оружие!

При чем тут Ди Вэнс? Все дело в торговой войне, которая набирает обороты между США и Китаем. А Индия, с ее набирающей обороты экономикой, с населением почти в полтора миллиарда человек? Нужна и США, и Китаю в этом тарифном противостоянии. Понятно, что, если полыхнет война с Пакистаном, Индии будет не до торговли вообще — ни с американцами, ни с китайцами.

Вопрос, кому нужен еще один проблемный очаг на мировой карте? Уж не американцам точно. И не китайцам.

Большая сделка, которую готовят Москва и Вашингтон, будет затрагивать не только и не столько украинский вопрос, хотя только о нем все и говорят, но и другие регионы мира.

Например, Ближний Восток. После переговоров в Кремле, тот же спецпосланник Уиткофф отправился в Оман, где проходят не менее важные переговоры с Ираном.

Неслучайно перед Уиткоффом в Кремле принимали султана Омана — главу небольшого, но весьма влиятельного среди монархий залива государства. А перед этим в Москве был министр иностранных дел как раз Ирана. А неделей ранее — эмир Катара. А на следующей неделе ожидается делегация из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, в мае и Трамп отправится в большое турне по Аравийскому полуострову. Этот регион набирает все больший политический вес — и имеет независимый голос. И таких голосов, не так много, к сожалению. Одним из последовательных сторонников дипломатии был римский папа Франциск, который ушел из жизни в понедельник.

Его сложно назвать другом России, но он нас понимал. Недаром еще в мае 2022 года, когда весь Запад встал на дыбы после начала СВО, именно Франциск заметил, что «лай НАТО у ворот России» мог спровоцировать конфликт.

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