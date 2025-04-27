«Гниет с головы»: в ЕС заговорили об отставке фон дер Ляйен

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Die Weltwoche: европейские дипломаты требуют отставки главы ЕК фон дер Ляйен

«Гниет с головы»: в ЕС заговорили об отставке фон дер Ляйен

Фото: Reuters/Alishia Abodunde

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Политик отстранилась от вопросов мирного урегулирования.

В кругах высокопоставленных чиновников Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще рассматривается как «токсичная политическая личность» — многие государственные деятели отмечают, что ее поспособствует решению текущих проблем. Об этом написало издание Die Weltwoche, ссылаясь источники.

В материале уточняется, что фон дер Ляйен стремится предпринимать шаги, идущие вразрез с принимаемыми решениями президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования украинского вопроса.

Дипломаты подчеркнули, что политик пробовала оказать влияние на избирательную кампанию в США, когда выбрала сторону бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Также руководитель Еврокомиссии самостоятельно отстранилась от мирного урегулирования на Украине.

«В мирном процессе по Украине ЕС сам себя докончит», — отметил источник.

К тому же внутри самого блока нет единства. Венгрия отстаивает суверенитет и демократические права, за что ее преследуют. При этом премьер Италии Джордж Мелони «флиртует с президентом США», как было замечено в материале. Наблюдаются у ЕС и неприятности со Швейцарией.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЕС недосчитались миллиарда евро, что произошло после очередной инициативы фон дер Ляйен. Затем посол России заявил о миллиардных потерях Германии — от санкций.

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