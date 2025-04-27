В Приморском крае разыскивают сбежавшего из колонии иностранца

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 14 0

В Приморском крае разыскивают сбежавшего из колонии гражданина Китая

В Приморском крае начали поиски сбежавшего из колонии гражданина Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Он отбывал наказание в Хасанском районе.

В Приморском крае ведутся поиски сбежавшего из колонии-поселения № 26 гражданина Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

«ГУФСИН принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в поселке Приморский Хасанского района», — говорится в сообщении.

Сотрудниками проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В ориентировке уточняется, что на момент побега мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, а также в спортивные штаны и кроссовки.

Жителей региона попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов и оказать содействие в установлении его местонахождения.

В ведомстве напомнили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но находятся под надзором. Они могут спокойной перемещаться по территории без конвоя и покидать место с разрешения администрации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Финляндии Койвисто Теро Олави, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его объявили в международный розыск.

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