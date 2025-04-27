«Мы делаем это»: в McDonald's ответили на слухи о возвращении в Россию

Бренд сделал определенные шаги. Что последует за ними?

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не собирается возвращаться в Россию — недавняя регистрация товарного знака компании нужна была для сохранения авторских прав. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — заявила официальная пресс-служба McDonald’s.

По словам специалистов, ресторан регулярно обновляет права на свой товарный знак во множестве стран мира, даже где их деятельность приостановлена или прекращена. Само возвращение закусочной на российский рынок в ближайшем будущем не предвидится.

Напомним, что слухи об открытии McDonald’s в России появились в конце прошлого года из-за появившейся в Роспатенте заявки на регистрацию товарного знака компании в РФ. Сеть закусочных прекратила свою работу в нашей стране в 2022 году — на смену ей пришла отечественная сеть «Вкусно — и точка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что товарные знаки двух люксовых европейских брендов были зарегистрированы в Роспатенте.