Тульская областная дума подписала соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 40 0

Тульская областная дума подписала соглашения о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Церемония прошла в Санкт-Петербурге в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Межпарламентские соглашения о сотрудничестве с Народными Советами Донецкой Народой Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) заключены в стенах Тульской областной Думы. Церемония прошла в Санкт-Петербурге в ходе работы Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Эти соглашения — инструмент развития и укрепления взаимодействия между законодательными органами Тульской области и парламентами ДНР и ЛНР. Их подписание позволит обмениваться опытом и развивать совместные проекты в различных сферах.

Первый документ был подписан в 2022 году, отметил Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровкий. Исходя из его положений, Тульская область помогала властям Мариуполя восстанавливать город.

«Тульская область продолжает восстановление Мариуполя, совсем недавно были открыты спортивные объекты, детские сады. Эти вопросы держит на личном контроле губернатор Дмитрий Миляев. Сегодняшнее соглашение позволят нам активизировать совместную работу с коллегами из ДНР, ЛНР по развитию законодательной базы и интеграции новых регионов в общую правовую систему Российской Федерации», — рассказал Дубровский.

Парламентский опыт, приобретенный в условиях спецоперации на Украине и других экстренных ситуациях — большая ценность, заявил Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Совместными усилиями регионы расширяют границы своего межпарламентского сотрудничества.

«Тот опыт, когда мы реагируем на совершенно новые запросы, уверен, пригодится коллегам из других субъектов», — заключил Мирошниченко.

Межпарламентские отношения — один из самых значимых инструментов для улучшения жизни людей, добавил Председатель Народного Совета ДНР Константин Кузьмин.

Подобные соглашения также были подписаны с Липецким областным Советом депутатов. Это показатель того, что границы межрегионального взаимодействия с ДНР и ЛНР расширяются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что круг партнеров Зеленского стремительно сужается.

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